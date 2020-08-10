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جلد الذات مرض خطير .. طبيب نفسي يكشف كيفية علاجه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:24 م
الدكتور نبيل القط،
الدكتور نبيل القط، الاستشاري النفسي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور نبيل القط، الاستشاري النفسي، إن مفهوم جلد الذات هو إحالة أي مشكلة أو خطأ  إلى أن الخطأ كله يقع علي، وهناك نوعان من جلد الذات أولهما هو نوع مرضي، والآخر هو نوع صحي.

وتابع الدكتور نبيل القط خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأصحاء هم من يتحملون نتيجة أخطائهم ويقومون بتصحيحها، موضحًا: "أن أفضل أقول أنا وحش وغبي ده مش حل ومش هيصحح أخطاءنا".

وأضاف أن الأهم قبل جلد الذات ولومها معرفة الخطأ وتحديده وتصحيحه بعد ذلك دون تكرار نفس الخطأ، وأن اللوم يكون في لحظة وقوع الخطأ ولكن ليس على مدار اليوم، وبعد المشكلة بفترة لدرجة تعذيب النفس وتأذي الجسم نفسيا وجسديا.

وأوضح أن في كثير من الأحيان يسبب لوم وجلد النفس الاكتئاب والقلق والتوتر الدائم، ويفقد الشعور بالأمان والثقة، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات يحبون الكمال وعدم الوقوع في أي أخطاء ولذلك يكون جلد الذات بالنسبة لهم كارثة لأنهم يسعون إلى الكمال.

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