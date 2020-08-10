الخزانة الأمريكية: نمتلك كافة الأدوات اللازمة لـ حظر "تيك توك"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن واشنطن تمتلك كافة الأدوات اللازمة فيما يخص حظر "تيك توك".





وكان البيت الأبيض قد أصدر قرارا تنفيذيا بحظر أي تعاملات مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".





وقال البيان: "الرئيس ترامب أمهل الشركات الأمريكية 45 يومًا لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك".





كما أيد مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.





وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الصينية قرار الرئيس الأمريكي حظر التعامل مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، معتبرة القرار نوعًا من القمع السياسي.