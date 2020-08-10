حكم ارتداء الحذاء عند قراءة القرآن.. الإفتاء تجيب

هل يجوز قراءة القرآن وأنا أرتدي الحذاء؟، سؤال حائر بين الناس، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال الدكتور محمود شلبي، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم وأنا أرتدي الحذاء، طالما الإنسان على طهارة وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث.





وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة القرآن وأنا أرتدي الحذاء؟ »، أنه لا بأس ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن والإنسان يرتدي الحذاء.





ستر العورة أثناء قراءة القرآن

ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط ستر العورة أثناء قراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة.





واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ستر العورة أثناء قراءة القرآن ؟» بأن الحكيم الترمذي قال في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول، (3/ 253): [من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرا وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة وَأَن تستاك وَأَن تتخلل وتطيب فَإِن هَذَا طَرِيقه وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلَاة وَلَا تكون مُتكئا، وَأَن تتلبس لَهُ كَمَا تتلبس للدخول على الْأَمِير لِأَنَّك مناج وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة].





وأفادت عن حكم ستر العورة أثناء قراءة القرآن، بأنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل، فلقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها منها: ستر العورة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال القبلة، واتباع أحكام التلاوة.





آداب تلاوة القرآن الكريم