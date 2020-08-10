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تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على طرق السداد الإلكترونى لاختبارت القدرات بجامعة حلوان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:49 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء  اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وبدٱت اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 8/8/2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب. 

يأتي ذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

وينشر صدى البلد  للطلاب طرق دفع مصروفات اختبارت القدرات الكترونيا بكليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان . 

واعلنت الجامعة ان هناك ٩ طرق للسداد الالكتروني لمصروفات القدرات والتى تبلغ ٤٥٠ جنيها وهى: 

 -  البريد المصرى 
- فورى 
- مصارى 
- البنوك  
- ايجى باى 
- امان  
-  سداد  
-  سمارت  
- وقتى
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