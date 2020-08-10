أهم الأخبار.. وفاة مصطفى حفناوي.. استقالة الحكومة اللبنانية.. إصابة فنان عالمي بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي





للمزيد اضغط هنا أعلن البلوجر الشهير محمود عبد المومن وفاة البلوجر مصطفي حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة اسبوع، وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية..





تفاصيل ذبح عريس قبل زفافه بساعات فى الدلنجات بالبحيرة





للمزيد اضغط هنا تظل قصص العشق ترفع شعار " من الحب ما قتل" لتروي مأساة ضحايا العاشقين، منهم من أقدم علي الإنتحار و الآخر يرتكب جرائم القتل بهدف الإنتقام بسبب الفراق والخيانة..





استقالة الحكومة اللبنانية بعد قليل.. ودياب يقدمها خطية لـ عون في قصر بعبدا





للمزيد اضغط هنا أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن بعد قليل استقالة حكومته، وذكرت مصادر لـ" النهار" أن دياب سيتوجّه إلى بعبدا لتقديمها خطية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يقبلها..





في يوم ميلاده.. إصابة الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا





للمزيد اضغط هنا اصيب الفنان الإسباني الشهير انطنيو بانديراس، الذي أكمل عامه الـ60 اليوم بفيروس كورونا، الذي منعه من الخروج والاحتفال ..





الصحة العالمية توافق على إعادة فتح المدارس.. بشرط





للمزيد اضغط هنا أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن رغبتها في إعادة فتح المدارس مجددا، خاصة بعدما نجحت بعض البلدان في القضاء على فيروس كورونا مبكرا..





أفضل المهنيين في التشيك.. السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد لقطاع ناشئ الأهلي





للمزيد اضغط هنا أعلن النادي الأهلي، اليوم تولي ميشال بروكيتش مسئولية المدير الفني لكافة قطاعات الناشئين في كل المراحل السنية..







