لانتهاء أثر حكم إلغاء حرمان طفلة من قيدها بالابتدائي.. الإدارية العليا تنهى الخصومة في طعن الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، حكمها بانتهاء الخصومة في طعن هيئة قضايا الدولة، علي حكم القضاء الإداري بالإسكندرية والمتضمن وقف تنفيذ قرار حرمان طفلة عمرها ست سنوات من القبول بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي ٢٠١٣ /٢٠١٤، وذلك لصدور حكم الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار عام ٢٠١٤، ثم صدر حكم الشق الموضوعي عام ٢٠١٦ قضت فيه بإلغاء قرار حرمانها من القيد، مما رأت المحكمة أن الاستمرار في نظر هذا الطعن غير ذي جدوى، لانتهاء أثر الحكم الصادر، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.





وكانت أصدرت محكمة أول درجة عام ٢٠١٤ حكمها المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول الطفلة البالغة ٦ سنوات بالصف الأول الابتدائي ، وذلك تأسيسًا على أن الطفلة كانت مقيدة بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المدعي عليها في العام الدراسي 2012/2013 وتاريخ ميلادها 8/3/2007 أي أنها بلغت سن الست سنوات في أول أكتوبر 2013 ، ومن ثم يتعين قيدها بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2013/2014 بالمدرسة ذاتها , وإذ امتنعت المدرسة والإدارة عن ذلك مما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي يتحقق به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال , وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.





وأقامت هيئة قضايا الدولة طعن علي هذا الحكم، وذكرت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأسباب حاصلها أن من بين شروط القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية أن يكون التلميذ قد أ مضى سنتين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهو ما لا يتوافر في شأن ابنة المطعون ضده الطفلة عهد.



