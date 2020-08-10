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سيارات

لو علقت ومش راضية تشتغل.. 3 نصائح مهمة عند عطل دواسة البنزين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:32 م
3 نصائح هامة عند
3 نصائح هامة عند عطل دواسة البنزين
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منة الله عبد الحميد
تعد دواسة البنزين من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة لأنها تساهم بنسبة كبيرة في التحكم في الوقود أثناء القيادة، ولكن هناك بعض المواقف المحرجة التي يضع فيها قائد السيارة من خلال عدم التحكم والسيطرة على دواسة البنزين أي تصبح "معلقة" بصورة مفاجئة ولا تستجيب مما يجعل السائق يفقد السيطرة على الفرامل ويفقد التركيز ويصيبه التشتت وعدم التفكير بطريقة صائبة ومن الممكن التصرف بطريقة خاطئة مما يسبب انقلاب السيارة بدون وعي. 

 يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح عند تعرض دواسة البنزين للعطل والتصرف التصحيح لتفادي تلك المشكلة. 

1- يقوم بتحريك الهاند بريك على وضع الـn، لأن هذا يساهم في فصل دوران المحرك عن الإطارات، مما يساعد على تقليل سرعة السيارة حتى يمكن السيطرة عليها من جديد، والعمل على توقفها تمامًا. 

2- إذا كانت سيارتك مانيوال قم بالضغط على الدبرياج ثم الفرامل لتتوقف السيارة. 

3- تجنب استخدام الفرامل فجأة لأنها تساهم في تغيير مسار السيارة أو اصطدامها بسيارات أخرى. 
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