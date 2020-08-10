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تكريما لفيروز.. هاني جمال: النحت له قدسية وعجزت أمام أم كلثوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:29 م
الفنان النحات هاني
الفنان النحات هاني جمال
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فرح علاء الخولي
قال الفنان النحات هاني جمال، إن اي نوع من الفنون يولد في البداية موهبة وشغف وبعد ذلك يجب اثقاله بالدراسة وتنمية المهارات بشكل محترف اكثر، وهو احد خريجي كلية الفنون الجميلة وقام بنحت تماثيل مجموعة من الفنانين والمشاهير.

وتابع الفنان هاني جمال، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الشخصيات التي يقوم بنحتها يشعر بروحها ولذلك يظهر ذلك من خلال العمل، مشيرًا الى انه كان يشعر بحالة خاصة وقدسية غريبة اثناء نحته لتمثال فيروز المغنية.

واضاف ان فيروز في بلاد الشام لها قدسيتها مثلها مثل الفنانة ام كلثوم بالنسبة للوطن العربي، وانه قام ايضًا بنحت تمثال لمحمد صلاح والشيخ النقشبندي ومجدي يعقوب ومحمد فوزي وغيرهم من المشاهير والتي لاقت اعجاب رواد مواقع السوشيال ميديا وتفاعل كبير.

وواصل انه اضاف التاج على راس تمثال فيروز كتكريم لها، لافًتًا الى نحت تمثال الفنان احمد ذكي كان من اصعب التماثيل التي اخذت منه وقت ومجهود، وانه عجز عن استكمال تمثال ام كلثوم لتعقد شخصيته وعظمتها.

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