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أخبار البلد

أكاديمية أمريكية: 97 ألف طفل في الولايات المتحدة أصيبوا بكورونا خلال آخر أسبوعين من يوليو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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ا ش ا
كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال، أن أكثر من 97 ألف طفل داخل الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو الماضي وحده.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن هذا الرقم يمثل أكثر من ربع العدد الإجمالي للأطفال الذين تم تشخيصهم بالفيروس على مستوى البلاد منذ مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المُبلّغ عنها حتى الآن في الولايات المتحدة تجاوزت 5 ملايين حالة حتى يوم أمس ما يعني أنه تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة في الأيام السبعة عشر الماضية وحدها، وتضاعف العدد منذ أواخر يونيو الماضي، وهو يمثل الآن ما يقرب من ربع جميع الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا استقال فجأة ليلة أمس، بعد أسبوع من إعلان الولاية أن خطأً في نظام الإبلاغ الإلكتروني تسبب في انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها حديثًا.
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