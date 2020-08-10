ملكة ماهر: بدأت الغناء في عمر السادسة بالأوبرا.. فيديو

قالت المطربة ملكة ماهر، إنها بدأت الغناء واكتشفت موهبتها منذ الصغر، لافتة إلى أن والدتها اكتشفت موهبتها وهى فى عمر الست سنوات وألحقتها بالأوبرا للغناء بها منذ الصغر.





وأضافت ملكة ماهر خلال حديثها ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد، أن أول أغنية غنتها كانت لكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنها تعشق لون الغنائي لأم كلثوم، مضيفة "اللون ده اللى بلاقى نفسي فيه".



