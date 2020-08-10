رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها



كما تفقد رئيس جامعة السويس، اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية يرافقه الدكتتور الدكتورة وسام نصر عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس.





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وشدد " الشرقاوى " ، أثناء الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحرص على الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والقائمين على الاختبارات . وشدد " الشرقاوى " ، أثناء الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحرص على الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والقائمين على الاختبارات .



ثم انتقل لتفقد الاستوديوهات الجديدة بالكلية والتي يقام فيها حاليا دورة تدريبية للهيئة المعاونة بالكلية لتأهيلهم على الوجه الأمثل للتعامل مع هذه الأجهزة.



وقد صرح رئيس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى ، ان الجامعة كانت حريصة على توفير كافة الاجهزة والمعدات باحدث التقنيات من اجل استفادة طلاب ومواكبة التحدث التكنولوجيى الموجود فى كافة الاستديوهات الموجودة بجميع القنوات الفضائية المختلفة .



وعلى صعيد اختبارات القدرات أوضح الشرقاوي أنها تهدف إلى تقييم وانتقاء أفضل القدرات لأبنائنا الطلاب بما يؤهلهم للالتحاق بالكليات التي تطلب ذلك في الجامعة وهي كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية .

