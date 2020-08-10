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تعليم

رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:16 م
رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس
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حسن غنيمة
تفقد الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، الاستدديوهات الجديدة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، اليوم الاثنين،  داخل مقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل .

كما تفقد رئيس جامعة السويس، اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية يرافقه الدكتتور الدكتورة وسام نصر عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس.


وشدد " الشرقاوى " ، أثناء الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحرص على الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والقائمين على الاختبارات .

ثم انتقل  لتفقد الاستوديوهات الجديدة بالكلية والتي يقام فيها حاليا دورة تدريبية للهيئة المعاونة بالكلية لتأهيلهم على الوجه الأمثل للتعامل مع هذه الأجهزة.

وقد صرح رئيس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى ، ان الجامعة كانت حريصة على توفير كافة الاجهزة والمعدات باحدث التقنيات من اجل استفادة طلاب ومواكبة التحدث التكنولوجيى الموجود فى كافة الاستديوهات الموجودة بجميع القنوات الفضائية المختلفة .

وعلى صعيد اختبارات القدرات أوضح الشرقاوي أنها تهدف إلى تقييم وانتقاء أفضل القدرات لأبنائنا الطلاب بما يؤهلهم للالتحاق بالكليات التي تطلب ذلك في الجامعة وهي كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية .
رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها
رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها
رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها
رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها
رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها
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