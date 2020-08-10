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رياضة

أليكس يونج: فخور باللعب لـ«سلة الأهلي».. وجاهز للفوز بكل البطولات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد أليكس يونج، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين بعد قرار عودة النشاط الرياضي مجددًا.

وعبر المحترف الأمريكي بصفوف الأهلي عن سعادته بقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي مجددًا، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التي تجاوزت الأربعة أشهر؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ممارسة كرة السلة من مسببات السعادة له منذ الصغر، والعودة مجددًا أمر أكثر من رائع .

وأكد « يونج» أن الفريق جاهز لاستكمال المنافسات المحلية والقارية مجددًا، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة كابتن أشرف توفيق وضع برنامجا بدنيا وخططيا قويا للاعبين؛ وذلك لسرعة استعادة الفريق لمستواه المعهود قبل فترة التوقف، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تنتظر فريق السلة في دوري السوبر وبطولة كأس مصر.

وأشار المحترف الأمريكي «أليكس يونج» إلى أن النادي الأهلي من أكثر الفرق الإفريقية نجاحًا على المستوى المحلي والإفريقي في كرة السلة، مؤكدًا أنه فخور باللعب له، خاصة أنه يمتلك شعبية جارفة، ورغبة قوية في الفوز بكافة البطولات التي يشارك بها.

واختتم «يونج» حديثه معربا عن أمله في المساهمة بحصد كافة الألقاب؛ من أجل إسعاد الجماهير التي أكد على دورها الكبير في مساندة اللاعبين.
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