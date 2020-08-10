AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هبة عبد العزيز: المشاركة النسائية دائما مميزة في العملية الانتخابية.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:50 م
الكاتبة الصحفية هبة
الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز
Advertisements
محمود محسن
أكدت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز أن من أهم الاختصاصات الأساسية لمجلس الشيوخ، هو العمل على مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها ببرنامج "سيدتي عبر الفضائية المصرية أن انتخابات مجلس الشيوخ هو بمثابة الغرفة الثانية لاستكمال ومناقشة المشروعات والتشريعات التي يناقشها مجلس النواب.

وتابعت الكاتبة الصحفية أن المشاركة النسائية دائما مميزة في العملية الانتخابية مؤكدة أنها كانت تمثل بنسبة 70 لـ 80% فهي تمثل مشاركة أكبر من الرجال.

وأشارت عبد العزيز إلى أن نسبة المرأة في مجلس الشيوخ هي 10% مؤكدة أن تلك النسبة قد تكون غير مرضية، ولكن خلال تلك المرحلة فهي مرضية نظرا لأنه سيكون هناك تواجد للمرأة في البرلمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة الوطنية يعلن المعايير الصحفية والإعلامية لانتخابات الشيوخ.. وجبر يؤكد دور ماسبيرو الريادي..الشوربجي: المجلس سيسهم في تحقيق الاستقرار.. صور

غرفة متابعة بـ "الهيئة الوطنية للصحافة" لانتخابات مجلس الشيوخ

الوطنية للصحافة: غرفة انتخابات الشيوخ ترصد أداء الإصدارات القومية خلال التصويت

الهيئات الإعلامية الثلاث تشكل غرفا لمتابعة ورصد انتخابات الشيوخ

الهيئات الإعلامية الثلاث ترفع درجات استعدادها .. تشكل غرفا لمتابعة ورصد انتخابات الشيوخ ..وتتابع تصويت المصريين فى الخارج

الوطنية للصحافة تطالب الصحف بتحفيز المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل

قتلى وجرحى.. شاهد | لقطات حية من موقع انفجار بالتيمور الأمريكية

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

أمينة خليل تثير الجدل .. صور جريئة وضعت النجمات في حرج شديد

أحمد زاهر ينعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة.. شاهد

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي