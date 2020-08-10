هبة عبد العزيز: المشاركة النسائية دائما مميزة في العملية الانتخابية.. فيديو

الاختصاصات الأساسية لمجلس الشيوخ، هو العمل على مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها ببرنامج "سيدتي عبر الفضائية المصرية أن انتخابات مجلس الشيوخ هو بمثابة الغرفة الثانية لاستكمال ومناقشة المشروعات والتشريعات التي يناقشها مجلس النواب.





وتابعت الكاتبة الصحفية أن المشاركة النسائية دائما مميزة في العملية الانتخابية مؤكدة أنها كانت تمثل بنسبة 70 لـ 80% فهي تمثل مشاركة أكبر من الرجال.





وأشارت عبد العزيز إلى أن نسبة المرأة في مجلس الشيوخ هي 10% مؤكدة أن تلك النسبة قد تكون غير مرضية، ولكن خلال تلك المرحلة فهي مرضية نظرا لأنه سيكون هناك تواجد للمرأة في البرلمان.

أكدت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز أن من أهم