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اقتصاد

مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع والإسلامي منخفضا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:02 م
مؤشر البحرين العام
مؤشر البحرين العام
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,299.94 بارتفاع قدره 7.03 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 603.06 بانخفاض قدره 0.61 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم أربعة ملايين و881 ألفا وثمانية أسهم بقيمة إجمالية قدرها 502 ألف و230 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.

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كما أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.29 % أي ما يعادل 114 نقطة، وأقفل عند مستوى 39914 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 289.979.667 سهمًا، وتم التداول على أسهم 370 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 108 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 229 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.
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