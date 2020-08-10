بنك مصر يحصد جائزتى أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2020

حصد بنك مصر مؤخرًا جائزتي"أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2020" من مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلي العالمية، وتستند المجلتان في اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي يتبناها البنك وكذلك الانشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

هذا ويعد فوز بنك مصر بتلك الجائزتان تأكيدًا لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، حيث ان بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا وقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

هذا وتعد مشاركة بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية احد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، و يقوم بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، ،التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ومن الجدير بالذكر، ان بنك مصر قد حاز على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ "أفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر عام 2019 والمسئولية المجتمعية– مصر 2018" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عن عامي 2019 و2020" من مجلة جلوبال بانكينجآند فاينانس ريفيو، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لأعوام 2017، 2019، 2020، من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية.

هذا وتعد تلك الجوائزتتويجًا لجهود بنك مصر وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية في مجال المسئولية المجتمعية، هذا وقد ساهم البنك بشكل كبير في رفاهية ورخاء مصر منذ تأسيسه، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر، هذا ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.