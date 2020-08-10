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فن

هاجر طارق تبدأ تسجيل حلقات برنامجها "سندريلا"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:08 م
هاجر طارق
هاجر طارق
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
تبدأ الإعلامية الشابة هاجر طارق تصوير حلقات برنامجها الجديد "سندريلا"، يوم السبت المقبل، حيث من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية العربية بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت هاجر عاطف أن البرنامج ينتمي لفئة البرامج الخاصة بالمرأة، وسيُعرض في فترة الظهيرة من السبت للأربعاء، وترأس تحريره الكاتبة والصحفية سوسن العابد، وهو من إخراج محمد مسعود.

وكشفت هاجر عاطف أن البرنامج سيتم بتقديم كل ما يهم المرأة العربية من فقرات خاصة بجمالها وملبسها وحتى تطويرها في عملها وتثقيفها، وستكون هناك فقرات ثابتة عن التعامل مع أطفالها وزوجها.
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