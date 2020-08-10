نزولا على رغبة الشعب.. وزير الصحة اللبناني يوضح تفاصيل وأسباب استقالة حكومة دياب.. فيديو

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن استقالة الحكومة ليست هربا من المسئولية مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك حساب لكل من قصر في حق الشعب اللبناني.





وأضاف حسن خلال كلمة نقلتها فضائية الغد أن القضية الآن في يد القضاء، مشيرا إلى أنه سيكون عادلا في إتخاذ إجراءات ومحاسبة المقصرين.





وتابع وزير الصحة اللبناني أن الشعب اللبناني يعرف من ارتكب انفجار بيروت ومن يتحمّل المسؤولية والقضية لدى القضاء ونتمنى أن يكون عادلا في هذه القضية.





وأشار حسن إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن عن تفاصيل إستقالة الحكومة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة القادمة مؤكدا أن تلك الإستقالة جاءت لرغبة الشعب.