دينا حسين تكتب: انزل.. شارك

تستعد مصر لعرس ديمقراطي جديد، حيث بدأت انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في الخارج، اليوم وغدًا ويدلي الناخبين في مصر بأصواتهم يومي 11 و 12 أغسطس.





استكمال الاستحقاقات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية، وخطة التنمية المستدامة مصر 2030، حيث ستمنح غرفة التشريع الثانية، الاقتراح بقوانين مكافحة الفساد، ومحاربة الاحتكار، وتدشين قوانين المحليات، لتمنح الأحياء والمحافظات نقطة نظام، في مراقبة التعدي على أراضي الدولة. ومكافحة الفاسدين في مختلف الجهات.





القوانين التي تحتاج لها مصر مهمة في هذه الفترة، كثير من قوانين الأحوال الشخصية يجب إعادة النظر فيها، بالإضافة إلى قوانين الطفل. سيمرر مجلس الشيوخ مشاريع ومقترحات القوانين إلى مجلس النواب، وسيصبح صدروها أسرع؛ لتطبق بشكل فوري.





سيضم مجلس الشيوخ قامات وطنية، تسعى إلى خلق مناخ تشريعي ورقابي مختلف، يساهم في إكمال مسيرة النهضة الحقيقة، التي بدأها الزعيم عبد الفتاح السيسي، ويوازي قدرة ورغبة مصر على خلق مساحة سياسية للأحزاب والأفراد. في جو تسوده الشفافية والنزاهة، وتقف فيه أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كافة السياسيين والأحزاب في آن معًا، وتعلو فيه مصلحة الوطن.





يجب أن نستغل فترة الحراك السياسي، ونستغل الفرصة ونشارك معًا في صناعة مستقبلنا واختيار من يمثلنا، يجب أن نختار بعناية بناء على خلفية الشخص في الانتخاب الفردي، وسمعة وعطا وتواجد الحزب على الأرض في القوائم.





لدينا مرشحين يمثلون كافة أطياف الشعب المصري، وبقى علينا أن شارك ونضع صوتنا لمن يستحق بناء على دراسة البرامج الفردية والحزبية للمرشحين.





وما سيمثل ثقل كبيرًا للمجلس بعد انتخاب الأعضاء، منح القانون فرصة تعيين 100 عضو بناء على اختيار رئيس الجهورية، ليسمح القانون بتمثيل الفئات المهمشة من ذوي الهمم والمرأة. ليضم المجلس خبرات مختلفة تساهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر ليكون المجلس "كامل الدسم".



