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فن

بالفيديو.. بعد انفجار المرفأ.. زين الأمير يغني "بيروت"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:42 م
زين الأمير
زين الأمير
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قسم الفن
عبرّ الفنان زين الأمير عن غضبه وحزنه الشديد بعد تفجير المرفأ في بيروت، وأحبّ تكريم هذه المدينة المنكوبة، فأطلق عمله المميز وهو عبارة عن أغنية لبيروت، إهداءً لها وتضامنًا منه مع أهلها الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جرّاء الإنفجار الضّخم الذي ضربها يوم الثلاثاء الفائت.

حملت الأغنية عنوان "بيروت" هي من كلمات زين الأمير وقاسم زراقط ومن ألحان مانويل بوك، ستوديو رورو ديب، تحت اشراف رولا نعيم. وقد تم تحضير وتسجيل الأغنية وإصدارها في أقل من يوم واحد.



الجدير ذكره أن أغنية "بيروت" نالت نسبة عالية جدًا من المشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أقل من 24 ساعة، حيث كان لها وقعًا مؤثرًا بين المتابعين. ولا بد من الإشارة الى أن المشاهد التي استعملت هي من المقتطفات والفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل للحظة الإنفجار ومشاهد الدمار التي تلتها حيث جسّدت بيروت بصورة إمرأة تذرف الدمع وتنزف دمًا وهي على شفير الاختناق وغير قادرة على الكلام والتعبير، حيث يتم استعراض مشاهد المأساة من عيونها الدامعودة والدامية.

Lyrics: Zein El Amir & Kassem Zaraket Melodies : Manuel Buk Master & Mix: RD Record Studio: Roro Dib Management: Roula Naim

تم النشر بواسطة ‏Zein el amir زين الأمير‏ في السبت، ٨ أغسطس ٢٠٢٠
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