محمد صقر يكتب: الشباب في عهد السيسي

شباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة.





*قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.





*عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات.





*استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين.





*دعم مبادرات العمل التطوعي والحوار المجتمعي لبحث قضايا التعليم والخطاب الديني.





*إعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.





*إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.





*إعداد كيان ثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة.









*منتدي شباب العالم منصة عالمية تهدف إلى الجمع بين الشباب الاستباقي من مختلف الجنسيات والخلفيات لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع التي تهم سكان العالم. يوفر المنتدى فرصة للأجيال الشابة لتبادل رؤيتهم والتعبير عن أفكارهم من أجل تعزيز الحوار المفتوح بين الثقافات والحضارات المختلفة وإرسال رسالة السلام.





*الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من خلال هذا الأكاديمية تم تدريب الشباب للقيادة من خلال هذا تم تعيين نواب محافظين ثم يتم تدريب مجموعة من الشباب العربي والإفريقي في عدة المجالات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ثم بعد هذا تم تدريب البرنامج التنفيذي للشباب لعمل بروتوكول بين الأكاديمية وجميع الجهات الحكومية.

*تم عدد كبير من المبادرات الشبابية وتم عمل تنسيقية شباب الأحزاب لتجميع الشباب من جميع الأحزاب السياسية لنقاش رؤيا شبابية لمستقبل القادم لمصر.

*نشاهد الآن عدد كبير من الشباب في مجلس النواب يناقش آراء الشعب.





*لأول مرة عمل إشراف على الانتخابات من الشباب.





*دعم المبادرة الشبابية من خلال وزارة الشباب.



