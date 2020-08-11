مسطرة ومثلث وأقلام رصاص.. الأدوات التى يحتاجها الطلاب لاختبار قدرات فنون تطبيقية

انطلقت يوم السبت 8/8/2020 اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة و توافد العديد من الطلاب على كلية الفنون التطبيقية راغبين بالالتحاق بها .





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ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالحيزة الادوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان :





- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.





- أقلام الفلوماستر.





- ألوان خشبية.





- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل ).





- تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.





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