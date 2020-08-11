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تعليم

مسطرة ومثلث وأقلام رصاص.. الأدوات التى يحتاجها الطلاب لاختبار قدرات فنون تطبيقية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 ص
فنون تطبيقية
فنون تطبيقية
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كريم ناصر
انطلقت يوم السبت 8/8/2020  اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة  و توافد العديد من الطلاب على كلية الفنون التطبيقية راغبين بالالتحاق بها . 


ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء  اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية   جامعة حلوان بالحيزة  الادوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان : 

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.

- أقلام الفلوماستر.

- ألوان خشبية.

- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل ).

- تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.


جدير بالذكر انه يتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني  و تستمر الاختبارت حتى يوم 20 اغسطس 2020 على ان ييتم فتح المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة يوم 22 من نفس الشهر . 
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