مسطرة ومثلث وأقلام رصاص.. الأدوات التى يحتاجها الطلاب لاختبار قدرات فنون تطبيقية

انطلقت يوم السبت 8/8/2020 اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة و توافد العديد من الطلاب على كلية الفنون التطبيقية راغبين بالالتحاق بها .
ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالحيزة الادوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان :
- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.
- أقلام الفلوماستر.
- ألوان خشبية.
- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل ).
- تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.
جدير بالذكر انه يتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني و تستمر الاختبارت حتى يوم 20 اغسطس 2020 على ان ييتم فتح المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة يوم 22 من نفس الشهر .