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هبة عبد العزيز: وجود المرأة بالمجتمع مؤثر في المستوي السياسي والاقتصادي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز، إن وجود المرأة بالمجتمع مؤثر جدا خاصة علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن المرأة المصرية لها طبيعة خاصة جدا سوء فيما يتعلق بشخصيتها أو إحساسها ومشاعرها. 

وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها ببرنامج "سيدتي" عبر الفضائية المصرية أن مجلس الشيوخ يعد بمثابة الغرفة النيابية الثانية والتي سيتم من خلالها استكمال ومناقشة المشروعات والتشريعات التي يناقشها مجلس النواب.

ونوهت إلى أن المشاركة النسائية في العملية الانتخابية بشكل عام تتم بنسبة أكبر من الرجال، لافتة الي ان المرأة منذ زمن بعيد وهي عامل مؤثر علي المستوي الاقتصادي ليس علي مستوي الدولة ولكن على مستوى كل بيت في مصر. 

وأضافت أنه كلما كانت درجة المرأة في التعليم مرتفعة كلما كانت درجة الوعي والثقافة مرتفعة خاصة في تربية وتعلم المجتمع وتطوره، موضحة أن هذا يمنحها القدرة علي تشكيل وعي جيل بأكمله ومجتمع ذو ثقافة ووعى كبير.

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