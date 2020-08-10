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بين الناس

مياه أسيوط تحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة الوليدية والمدينة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن حل مشكلة ضعف المياه بصورة جذرية بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، خاصة فى فترة الصيف التي تزداد فيها معدلات استهلاك المواطنين للمياه نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة بأسيوط، أن الفكرة تم تنفيذها بسواعد أبناء الشركة، وتقوم على تشغيل طلمبة ثالثة عكس اتجاه تشغيل طلمبات مثلث الوليدية لتصل طاقة المحطة الإنتاجية إلى 600 ل /ث.

وأكد، أنه بالتواصل مع المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالشركة وبرنامج ال CSM بالخط الساخن ومراكز خدمة العملاء وعبر خدمة الواتساب تبين أنه لم تعد هناك شكوى من ضعف المياه بمدينة أسيوط لتواجدها بصورة جيدة على مدار اليوم وحتى فى الأدوار العليا بدون أى مواتير رفع.

وأوضح المهندس رفيق صليب مدير منطقة شرق أسيوط أن ما وصلت إليه الطاقة الانتاجية لمحطة الوليدية فاض عن الاحتياج الفعلي لسكان منطقة الوليدية، ولهذا تم عكس اتجاه تشغيل طلمبات المثلث لتغذية مدينة اسيوط من شبكة مياه منطقة الوليدية واستغلال المياه الفائضة من المحطة لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة غرب أسيوط.
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حل مشكلة ضعف المياه بمنطقة الوليدية ومدينة أسيوط

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