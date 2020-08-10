إجراءات احترازية مشددة قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

في إطار اهتمام الدولة بتوفير الإجراءات الاحترازية أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، وفرت الدولة الأدوات الطبية اللازمة؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقامت الدولة بتوفير الكمامات الطبية وتعقيم اللجان الفرعية، إضافة إلى وجود شخص مختص أمام كل لجنة، لقياس درجات حرارة الناخبين قبل الدخول للجان الاقتراع.





كما تم وضع علامات للحفاظ على مسافات آمنة بين كل ناخب، بحيث تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية.





كما أنه من المقرر ألا يزيد عدد الناخبين داخل لجان الاقتراع على ناخبين اثنين فقط.





ومن المقرر إنطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء وتستمر إلى بعد غد الأربعاء، فيما تجرى الإعادة في 8 و 9 سبتمبر المقبل.