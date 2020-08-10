لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أدوات اختبارات القدرات بفنون جميلة

الأدوات المطلوبة لامتحان العمارة هى :





- قلم جاف

- أقلام رصاص

- أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث)

- شريط لاصق

– أستيكة .









ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ،و تبلغ مصروفات اختبارات القدرات 450 جنيه هذا العام ، وتنتهى اختبارات القدرات يوم 20 اغسطس 2020 لتبداء بعد ذالك المرحلة الاولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.