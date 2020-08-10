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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أدوات اختبارات القدرات بفنون جميلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:46 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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كريم ناصر
بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، ولوحظ توافد العديد من الطلاب على اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة.

ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، الأدوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان.

وتشمل الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار  مع الطالب لامتحان الفنون هي:

- قلم جاف
- أقلام رصاص متعدد 
- أستيكة 
- ألوان خشبية وفلوماستر
- شريط لاصق

الأدوات المطلوبة لامتحان العمارة هى :

- قلم جاف 
- أقلام رصاص 
- أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) 
- شريط لاصق 
– أستيكة .


ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ،و تبلغ مصروفات اختبارات القدرات 450 جنيه هذا العام ، وتنتهى اختبارات القدرات يوم 20 اغسطس 2020 لتبداء بعد ذالك المرحلة الاولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.

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