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رياضة

اتحاد الكرة: عبد الله السعيد يستحق التكريم عقب الوصول لنادي المائة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:44 م
بد الله السعيد
بد الله السعيد
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محمد رشاد
قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري ، إن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق التكريم بعد وصوله لنادي الـ 100 هدف في مسابقة الدوري المصري.


وأضاف فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إلى أن التكريم أمر مهم جدا لأي لاعب، فوصول السعيد لنادي الـ 100 بالتأكيد أمر مميز كونه سيكون بجوار عدد من نجوم الدوري عبر تاريخه.


وأردف، أن السعيد سبقه عدد من اللاعبين في هذا الأمر مثل محمود الخطيب والشاذلي وأبو تريكة وحسام حسن وغيرهم.


وأوضح، أن تكريم عبد الله السعيد سيكون بداية لأفكار اخرى لتقديم بعض الجوائز للهدافين الدوري في الملعب كما يحدث في الدوريات الأخرى.


وأتم تصريحاته: "هذا الموسم استثنائي بالنسبة للمواعيد، واللجنة الخماسية تقدم أقصى جهد لانهاء الموسم بشكل جيد".
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