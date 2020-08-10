البحر الأحمر تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بـ 106مراكز انتخابية و109 لجان

وجهت محافظة البحر الأحمر بضرورة رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتى من المقرر إجراؤها خلال يومى 11و 12 من أغسطس الجارى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مدن المحافظة لتظهر البحر الأحمر بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية .





وأشارت المحافظة فى بيان لها إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (١٠٦) مراكز إنتخابية و(١٠٩) لجان، هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية ( ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.





وأوضحت المحافظة أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع اية حالات طارئة والحل الفورى لاية مشكله ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح هذا فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية واتمامها على اكمل وجه.





وأشارت المحافظة إلى أنه تم التوجيه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال توفير طبيب داخل كل لجنةو تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة.



