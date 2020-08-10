خالد بيومي مستنكرا كثرة إصابات الفريق البورسعيدي: مشكلة نادي المصري من يتحملها؟

استنكر خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي كثرة إصابات فيروس كورونا في فريق المصري خلال اليومين الماضيين.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشكلة نادي المصري من يتحملها الجهاز الفني ولا الجهاز الإداري ولا قلة رقابة من اللجان المسؤولة".

كشفت مصادر داخل النادي المصري البورسعيدى عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 حالة بصفوف الفريق عقب إعلان اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن إصابة 7 حالات جديدة اليوم.





وأكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.





وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم نتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.