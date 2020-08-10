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ثقافة

إيبو العظيم.. أحدث إصدارات دار الهلال لـ حسين عبد البصير

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:02 م
غلاف الرواية
غلاف الرواية
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طارق موسى

صدر حديثًا عن دار  الهلال للنشر  رواية "إيبو العظيم" للروائي وعالم الآثار الدكتور "حسين عبد البصير"، التى تدور أحداثها في مصر الفرعونية، وخصوصًا في فترة ما بعد عصر الدولة القديمة من خلال سرد قصص مجموعة شخصيات في تلك الفترة شديدة التوتر والاضطرابات.

 

تدور الرواية حول قصص الحكيم "إيبوور"، كبير الكتَّاب في القصر الملكي في العاصمة "مَنف"، المهموم بمراقبة أحوال العباد في البلاد، ويتعرف على زوجته الجميلة "سِشن" وابنه "بِتاح"، ويعجب بالجميلة "مِيريت"، شقيق قائد الجيش الملكي "نَخت"، وتدخل الرواية  إلى أعماق وأقوال وأفعال الكاتب المهرطق "جحوتي"، وتغوص في حياة وأسرار عشيقته المثيرة "حتحور"، وتأخذه فيلسوفة الحب الغانية الجميلة "تي" في رحلة إلى عالمها السري وبيوت الهوى التي تمتلكها في طول البلاد وعرضها، ويعرف الملك المسن اللاهي "مِيكو" وعالمه، ويراقب تصرفات زوجته الداهية الملكة "سِخمت"، ويضحك من أفعال ابنه وولي عهده الأمير الأبله "جمني".

ورصد الرواية أفعال الوزير الشرير "سُوبك" ورجله الثعلب رئيس البلاد الملكي "عِبو"، ويعجب بالأعمال البطولية لنائب قائد الجيش "مِسحتي"، ويقابل كبير كهنة الإله "بتاح" في "منف" "خِنتي" المشغول بالأوضاع في البلاد، ويعرف مغامرات مساعده الكاهن "إنتف"، ويسعد بوجود حاكم الجنوب "أميني". ويشاهد سوء الأحوال في البلاد ويسمع صرخات العباد. وتؤثر عواقب غياب العدالة وانتشار الفساد والظلم والفقر والقهر على الملك "ميكو" وعرشه. ويطالب الحكيم "إيبوور" بضرورة إقامة العدل في البلاد والعودة إلى التقاليد الفرعونية الراسخة.

يذكر أن الدكتور حسين عبد البصير عالم آثار وروائي وكاتب مصري. حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. وألف عددًا كبيرًا من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص مثل "البحث عن خنوم"، و"الأحمر العجوز"، و"الحب في طوكيو"، و"ثلوج كانازاوا"، و"إيبو العظيم"، و"ملكات الفراعنة: دراما الحب والسلطة"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"أسرار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون"، و"أسرار الفراعنة"، و"عظمة مصر الفرعونية.

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