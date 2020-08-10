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رياضة

الحضري يوجه رسالة لـ حسام وإبرهيم حسن بمناسبة عيد ميلادهما

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:58 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ياسمين تيسير
وجه عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن نجما الكرة المصرية السابقين بمناسبة عيد ميلادهما اليوم.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ حسام وإبراهيم حسن.

وعلق: "عيد ميلاد توأم الكرة المصرية اسطورتي الهجوم و الدفاع كل سنة وانتو طيبين و بخير والعمر كله خير و سعادة يا رب #كابتن_حسام_حسن  #كابتن_ابراهيم_حسن".

ويحتفل التوأم حسام وإبراهيم حسن بعيد ميلادهما الـ 54، وهما الشقيقان الأكثر شهرة في تاريخ الكرة المصرية.

وتحمل كل ملاعب مصر وأفريقيا، والعديد من البلدان العربية وحتى في أوروبا، لمحات لما قدمه التوأم حسن في مشوار طويل داخل المستطيل الأخضر، حققا خلالها العديد من الإنجازات والبطولات والأرقام واللحظات الخاصة التي لا تُنسى.
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