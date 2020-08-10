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حسان دياب: واجهنا طبقة تستخدم كل الأساليب القذرة لحماية مصالحها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:01 م
رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية
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محمود محسن
أكد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية أنه بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاولت بعض القوى السياسة رمى موبقاتهم عليها، متابعا: "ألقوا علينا مسؤولية الانهيار والهدم".

وأضاف دياب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاجل أن الحكومة اللبنانية بذلت جهدا كبيرا لإنقاذ الدولة، مشيرا إلى أن كل وزير أعطى أقصى جهده لأنهم حريصون على البلد ومستقبلهم فيه.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية أنه ليس لنا أي مصالح شخصية مؤكدا أنه تحملنا الكثير من أجل هذه المهمة فقد كان هناك  الكثير من حملات التجني والاتهامات ورفضنا جرنا إلى ذلك. 

وأشار دياب إلى أنهم حملوا مطالب اللبنانيين بالتغيير ولكن أمامهم جدار سميك تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب القذرة لحماية مواقعها وتحكمها بالدولة.

وقال: قاتلنا بشراسة وشرف لكن هذه المعركة ليس بها أي تكافؤ وكنا وحدنا فقد تم تزوير الحقائق وإطلاق الشائعات الكاذبة للنيل من الحكومة. 
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