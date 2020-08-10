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فن

جدعنة المصريين تساعد طالبا على تجميع 10 ملايين كومنت لتحقيق حلم الدراسة في روسيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:02 م
الطالب محمد انور
الطالب محمد انور
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مصطفى كرم
ساعد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الطالب محمد انور على تحقيق حلمه بالدراسة في كلية الهندسة بإحدى الجامعات الروسية بعد فشله في الحصول مجموع عالي في الثانوية العامة يؤهله للدراسة في كلية الهندسة.

في البداية تواصل الشاب محمد انور مع إحدى الصفحات التابعة لشركة تساعد الطلاب على السفر للتعليم في روسيا بالمجالات التي يرغبون في دراستها إلا أن تكلفة الدراسة كانت عائقا امامة وتوصل محمد مع الصفحة لاتفاق بأن يجمع 10 ملايين كومنت في بوست وتقوم شركة السفريات بالتكفل بمصاريف السنة التحضيرية.

ونشر محمد أنور البوست على صفحته وما ان مكث ساعات قليلة حتى تجاوزت التعليقات 5 ملايين التعليق لمساندة الطالب ومساعدته على تحقيق حلمه.

ووجه محمد في بوست اخر الشكر لمتابعيه قائلا "أنا والله ما جايلي نوم ومن كتر ما أنا مستني اوصل لـ 10 مليون كومنت أنا في ناس كتير ساعدتني متعرفنيش وساعدوني اكتر من ناس كتير اعرفهم اتريقوا وكانوا بيحبطوني بس أنا بعد ما شوفت جدعنة الناس معايا وقد ايه اعتبروني اخوهم وساعدوني أنا واثق إن شاء الله اني هوصل لل10M و اخد المنحة بفضل الله ثم مساعدتكوا".

10M رقم كبير بس انا عندي امل اني اجيبهم كومنت كتير ⁦♥️⁩ Russian Group

تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Anwar‎‏ في الأحد، ٩ أغسطس ٢٠٢٠
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