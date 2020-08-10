أسرة لبنانية تنتظر خروج عائلها من تحت أنقاض مرفأ بيروت والابنة تبكي.. تفاصيل

عرضت قناة "العربية"، تقريرًا يرصد مأساة عائلة تنتظر خروج عائلها من تحت أنقاض انفجار مرفأ بيروت





وأوضح التقرير أن الأسرة تتمسك بالأمل إلى أن يخرج الأب من تحت الأنقاض والذي يدعى "سيليوس حصروتي" الذي كان يعمل موظفا في مرفأ بيروت





وقالت تاتيانا حصروتي، ابنة الموظف المفقود، "أنا على علم بأن والدي شخص قوي وقادر على التحمل، وهو في انتظار قدومنا كي ننقذه من تحت الأنقاض".





وتابعت تاتيانا باكية "والدي لم يودعني وإحنا مستنيين أنه يخرج لينا".





وأشار التقرير إلى أن 9 فرق دولية تشارك في عملية البحث عن عشرات المفقودين بسبب انفجار مرفأ بيروت.