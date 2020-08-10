AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسرة لبنانية تنتظر خروج عائلها من تحت أنقاض مرفأ بيروت والابنة تبكي.. تفاصيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
عرضت قناة "العربية"، تقريرًا يرصد مأساة عائلة تنتظر خروج عائلها من تحت أنقاض انفجار مرفأ بيروت .

وأوضح التقرير أن الأسرة تتمسك بالأمل إلى أن يخرج الأب من تحت الأنقاض والذي يدعى "سيليوس حصروتي" الذي كان يعمل موظفا في مرفأ بيروت .

وقالت تاتيانا حصروتي، ابنة الموظف المفقود، "أنا على علم بأن والدي شخص قوي وقادر على التحمل، وهو في انتظار قدومنا كي ننقذه من تحت الأنقاض".

وتابعت تاتيانا باكية "والدي لم يودعني وإحنا مستنيين أنه يخرج لينا".

وأشار التقرير إلى أن 9 فرق دولية تشارك في عملية البحث عن عشرات المفقودين بسبب انفجار مرفأ بيروت.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يجري عملية بحث عن المفقودين تحت الأنقاض جراء انفجار مرفأ بيروت

خالص التعازي لأهالي الضحايا.. رانيا يوسف عن انفجار لبنان

جثث تحت الأنقاض.. لقطات انتشال ضحايا انفجار لبنان.. فيديو

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

لبنان يواصل رفع أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم بحثا عن مفقودين

ترشيحاتنا

عزة مصطفى تنعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي على الهواء ..فيديو

لطيفة وأحمد جمال وهبة عبد الغني ينعون مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

كارتيرون يقرر استبعاد 5 لاعبين استعدادا للاتحاد السكندري

موته المفاجئ أوجع القلوب.. هاني شاكر ينعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

غير موسمي .. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها