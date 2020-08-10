محلل: ما يحدث في لبنان اكتمال لمشهد الانهيار السياسي وحزب الله يريد إبقاء قبضته على البلاد

قال لقمان سليم المحلل السياسي اللبناني ، إن ما يحدث في لبنان هو اكتمال لمشهد الانهيار السياسي الذي يواكب الانهيار الاقتصادي، لافتًا إلى أن حزب الله يريد إبقاء قبضته على لبنان شعبا ومؤسسات.





وأضاف خلال حواره لقناة الغد، أن دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة محاسبة يوم الخميس المقبل لكي توضح أن المنظومة السياسية تفضل التضحية بهذه الحكومة والانتقال إلى مرحلة تصريف الأعمال.





وأكد أن حزب الله يحاول كسب بعض الوقت في سبيل تعويم الحكومة، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدت بشكل واضح أن مصير لبنان يتحدد في هذا الوقت الحرج.





وأضاف المحلل السياسي أن المشهد السياسي في لبنان يشهد حالة من الغليان لم يسبق لها مثيل.