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فارس سعيد: طالبنا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت ولا ثقة في التحقيقات الحالية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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عادل نصار
اعتبر الأمين العام السابق لقوى الرابع عشر من آذار ، فارس سعيد، أن السلطات الأمنية والقضائية في لبنان في قبضة حزب الله، مشيرًا إلى المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.

وعبر سعيد في مقابلة مع قناة الغد عن غياب الثقة في التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن (قوى 14 آذار) هو تحالف سياسي يتكون من أحزاب وحركات ثارت على الوجود السوري في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

ويشهد لبنان احتجاجات عارمة أمام مقر البرلمان وعدد من الوزارات التي تم اقتحامها وذلك للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار "مرفأ بيروت" الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف جريح.




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