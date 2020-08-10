AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يحذر المواطنين من الالتفات لحملة الأكاذيب الإخوانية ضد مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:28 م
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
Advertisements
فريدة محمد
حذر جون طلعت عضو مجلس النواب، من حملة الشائعات الإخوانية الموجهة ضد انتخابات مجلس الشيوخ، داعيا جموع الناخبين إلى عدم الالتفات لهذه الاكاذيب التى يتم ترديدها بواسطة المنصات الإخوانية التى تبث من خارج مصر.

وأكد جون فى تصريحات إعلامية، أن المنصات الإخوانية تستهدف عملية التحول الديمقراطى المؤسسى التى تجرى فى مصر وكان متوقعا أن تنطلق ماكينة الشائعات الإخوانية ضد العملية الانتخابية منذ الإعلان عن إجراءها كما جرى فى كل المواسم الانتخابية السابقة منذ نجاح بعد ثورة يونيو.

وطالب طلعت المصريين بعدم الإنصات إلى المنصات الإخوانية، مضيفا: "هذه القنوات التي تبث من إسطنبول تدار بواسطة أجهزة المخابرات المعادية لمصر ويجب أن يعلم المواطن انها تستهدف النيل من وطنه وأمنه واستقراره وأن مجرد الاستماع لهذه القنوات يساعدهم فى هذه المهمة".

وأوضح جون أن وجود غرفتين برلمانيتين هو أمر معمول به فى كافة الدول الديمقراطية الكبرى، وبالتالى فإن كل الاكاذيب الإخوانية لا محل لها من الإعراب ولا يجب ان تحظى باى قدر من الاهتمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط مخطط قبل انتخابات الشيوخ.. تفاصيل ضبط 6 عناصر إخوانية

مسئول بلجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك الفيديوهات من مركزنا بالإسكندرية لتأليب الرأى العام

ضبط خلية التقارير المفبركة.. سقوط إخواني جديد.. وحبس لصاحب الوحدة السكنية

برلماني يحذر من تزايد الخلايا الإرهابية لجماعة الإخوان بسبب تأجير الوحدات السكنية

خلايا الإخوان الإرهابية.. الداخلية تسقط مخططا إعلاميا للجماعة.. ونواب يطالبون بالبحث وراء داعمين لها في الداخل.. والبحث عن الوحدات السكنية المؤجرة دون إبلاغ

مرصد الإفتاء يشيد بجهود الداخلية في التصدي لحملات الشائعات والأخبار المفبركة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تفاصيل وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي

السيسي يوجه بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية

ظرف استثنائي.. أحمد موسى يكشف سر انتخابات الشيوخ في هذا التوقيت

وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

كتف ساقط.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي