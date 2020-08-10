برلماني يحذر المواطنين من الالتفات لحملة الأكاذيب الإخوانية ضد مجلس الشيوخ

حذر جون طلعت عضو مجلس النواب، من حملة الشائعات الإخوانية الموجهة ضد انتخابات مجلس الشيوخ، داعيا جموع الناخبين إلى عدم الالتفات لهذه الاكاذيب التى يتم ترديدها بواسطة المنصات الإخوانية التى تبث من خارج مصر.



وأكد جون فى تصريحات إعلامية، أن المنصات الإخوانية تستهدف عملية التحول الديمقراطى المؤسسى التى تجرى فى مصر وكان متوقعا أن تنطلق ماكينة الشائعات الإخوانية ضد العملية الانتخابية منذ الإعلان عن إجراءها كما جرى فى كل المواسم الانتخابية السابقة منذ نجاح بعد ثورة يونيو.



وطالب طلعت المصريين بعدم الإنصات إلى المنصات الإخوانية، مضيفا: "هذه القنوات التي تبث من إسطنبول تدار بواسطة أجهزة المخابرات المعادية لمصر ويجب أن يعلم المواطن انها تستهدف النيل من وطنه وأمنه واستقراره وأن مجرد الاستماع لهذه القنوات يساعدهم فى هذه المهمة".



وأوضح جون أن وجود غرفتين برلمانيتين هو أمر معمول به فى كافة الدول الديمقراطية الكبرى، وبالتالى فإن كل الاكاذيب الإخوانية لا محل لها من الإعراب ولا يجب ان تحظى باى قدر من الاهتمام.