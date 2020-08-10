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رياضة

هيثم شعبان: مباريات كليوباترا القادمة صعبة وهدفنا الصعود للممتاز.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بعودة الدورى القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا مشيرا الا ان المنظومة بأكملها متأكده من قرار عودة المسابقة منذ اول يوم للتوقف .

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لصدي البلد : خلال فترة التوقف وضعنا برنامج منظم جدا للاعبين بالتعاون مع مخطط الاحمال لويس اندريا للحفاظ علي المعدلات البدنية .

وأكمل :خلال الفترة المقبلة هناك معسكرات قوية وتدريبات ومباريات ودية لإستعادة مستوي اللاعبين والاستعداد للمنافسه لتحقيق الفوز بالمباريات الخمس المقبلة والصعود للدورى الممتاز .

وأردف : هناك تغييرات في منهج التدريبات خلال الفترة المقبلة لإستعاده المستويات الفنية سريعا واللاعبين يمتلكون قدرات عالية قادرين علي تنفيذ كل المهام الفنية التي توكل اليهم

وأختتم هيثم شعبان تصريحاته : بدانا وضع خطة للمعسكرات والمباريات الودية بالتعاون مع الجهاز الفني والاداري وكل المباريات القادمة نفس درجة الصعوبة وهدفنا هو تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .
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