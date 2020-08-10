هيثم شعبان: مباريات كليوباترا القادمة صعبة وهدفنا الصعود للممتاز.. فيديو





وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لصدي البلد : خلال فترة التوقف وضعنا برنامج منظم جدا للاعبين بالتعاون مع مخطط الاحمال لويس اندريا للحفاظ علي المعدلات البدنية .







وأكمل :خلال الفترة المقبلة هناك معسكرات قوية وتدريبات ومباريات ودية لإستعادة مستوي اللاعبين والاستعداد للمنافسه لتحقيق الفوز بالمباريات الخمس المقبلة والصعود للدورى الممتاز .







وأردف : هناك تغييرات في منهج التدريبات خلال الفترة المقبلة لإستعاده المستويات الفنية سريعا واللاعبين يمتلكون قدرات عالية قادرين علي تنفيذ كل المهام الفنية التي توكل اليهم







وأختتم هيثم شعبان تصريحاته : بدانا وضع خطة للمعسكرات والمباريات الودية بالتعاون مع الجهاز الفني والاداري وكل المباريات القادمة نفس درجة الصعوبة وهدفنا هو تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بعودة الدورى القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا مشيرا الا ان المنظومة بأكملها متأكده من قرار عودة المسابقة منذ اول يوم للتوقف .