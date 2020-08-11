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برلمان

بدراوي: نجاح انتخابات الشيوخ متوقف على المشاركة الكثيفة للمواطنين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:00 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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أحمد أيمن
طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية بكثافة في انتخابات الشيوخ، لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن نجاح الانتخابات وعودة مجلس الشيوخ متوقف على الإقبال الكثيف للمواطنين والإدلاء بأصواتهم لمن يروه مناسبا.

وأكد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة إطلاق دعوات للمشاركة وتوعية المواطنين بأهمية مجلس الشيوخ ردا على دعوات المقاطعة التي يطلقها بعض، مشددا على ضرورة معرفة آراء الناخبين والمشاكل التي تمنعهم من المشاركة ومحاولة تذليل هذه العقبات.

وأعرب النائب عن ثقته في وعي الشعب المصري للنزول ومساندة الدولة في استحقاقها الانتخابي، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ تحد جديد في ظل ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا لكن المصريين قادرون على اتخاذ القرار الصائب واختيار الأصلح.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ أمس الاثنين وأول أمس الأحد في الخارج، فيما تنتطق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في الداخل. 
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