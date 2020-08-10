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فن

ابن شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية كلنا هنروح الانتخابات.. شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:21 م
نجل شعبان عبد الرحيم
نجل شعبان عبد الرحيم
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أحمد إبراهيم
طرح نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة بعنوان "كلنا هنروح الانتخابات" تحث الشعب على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى من المقرر أن تنطلق داخل مصر غدا. 

الأغنية على نفس طريقة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وهى من كلمات خالد سعيد وألحان سيد شعبان عبدالرحيم.

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ومن المقرر انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء وتستمر إلى بعد غد الأربعاء، فيما تجرى الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل.

في إطار اهتمام الدولة بتوفير الإجراءات الاحترازية أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، وفرت الدولة الأدوات الطبية اللازمة؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقامت الدولة بتوفير الكمامات الطبية وتعقيم اللجان الفرعية، إضافة إلى وجود شخص مختص أمام كل لجنة، لقياس درجات حرارة الناخبين قبل الدخول للجان الاقتراع.

كما تم وضع علامات للحفاظ على مسافات آمنة بين كل ناخب، بحيث تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية.

ومن المقرر ألا يزيد عدد الناخبين داخل لجان الاقتراع على ناخبين اثنين فقط.

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