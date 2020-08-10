ابن شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية كلنا هنروح الانتخابات.. شاهد

الأغنية على نفس طريقة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وهى من كلمات خالد سعيد وألحان سيد شعبان عبدالرحيم.

اقرأ أيضا

ومن المقرر انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء وتستمر إلى بعد غد الأربعاء، فيما تجرى الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل.

وقامت الدولة بتوفير الكمامات الطبية وتعقيم اللجان الفرعية، إضافة إلى وجود شخص مختص أمام كل لجنة، لقياس درجات حرارة الناخبين قبل الدخول للجان الاقتراع.

في إطار اهتمام الدولة بتوفير الإجراءات الاحترازية أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، وفرت الدولة الأدوات الطبية اللازمة؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم وضع علامات للحفاظ على مسافات آمنة بين كل ناخب، بحيث تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية.





ومن المقرر ألا يزيد عدد الناخبين داخل لجان الاقتراع على ناخبين اثنين فقط.