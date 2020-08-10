صبحي يشهد توقيع برتوكول تعاون مع شركة النجيل الصناعي الألمانية





أكد وزير الشباب والرياضة أن مصنع النجيل الصناعي يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع ، مؤكدًا أنه الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون والتنسيق مع الجانب الألماني .







وصرح وزير الشباب والرياضة ، أنه بمقتضي البرتوكول سيتم تخفيض سعر المنتج النهائي والوصول لسعر تنافسي ، والحصول علي مواد خام تنافسية ومعتمدة من الجهات الرسمية وبجودة ألمانية عالية ، قدرة الشركة علي فتح أسواق جديدة بأفريقيا والشرق الأوسط ، تكون الشركة بمثابة نواة لمجمع صناعات رياضية كبير يتحول مستقبلًا لمدينة صناعات رياضية متخصصة .







وأضاف أنه تم إصلاح الجهاز الإداري للمصنع لتحسين بيئة العمل ، وزيادة الطاقة الإنتاجية من 500 متر إلي 7500 متر يوميًا من النجيل الصناعي ، وزيادة مبيعات المصنع لتزيد عن مليون متر مسطح خلال الستة أشهر المنقضية والتي من المتوقع زيادتها إلي 2.1 مليون متر مسطح سنويًا .







يذكر أنه تم تأسيس وقامت فكرة إنشاء المشروع على استحداث كياني صناعي كبير لصناعة المنتجات والمستلزمات الرياضية مثل النجيل الصناعي والأدوات الرياضية المتنوعة التي يحتاجها السوق المصري والعربي والأفريقي ، والذي تم إنشاؤه لتوريد النجيل الصناعى للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم ، والذي بدأ نشاطه 2019.







وخلال ختام حديثه ، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أهمية هذا التطوير يأتي في ضوء توجه الوزارة لتعظيم مساهمة الرياضة المصرية ودورها في الاقتصاد المصرى سواء خلال حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى خلال المشروعات الرياضية والشبابية ذات الجدوى الاقتصادية التى تحقق عوائد وأرباح، يتم إعادة استغلالها فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات وتطوير البنية الرياضية والشبابية فى مختلف محافظات الجمهورية .

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأثنين ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة النجيل الصناعى الالمانية ، بشأن تطوير اداء مصنع النجيل الصناعي التابع للشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (كابتكس) وهي شركة مساهمة مصرية تابعة لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الدولة للإنتاج الحربي، شركة المقاصة سبورت.