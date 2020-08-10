الصحة العالمية: عدد إصابات كورونا قد يرتفع لـ 20 مليونا هذا الأسبوع.. فيديو

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إنه يستطيع رؤية "براعم خضراء" في المعركة ضد فيروس كورونا حتى مع وصول عدد الحالات العالمية إلى 20 مليونًا في غضون أيام.





وقال جيبريسوس إنه يتوقع أيضًا أن يصل عدد الوفيات العالمي إلى حوالي 750 ألفًا هذا الأسبوع، لكنه قال إن العديد من الدول تقدم أسبابًا للتفاؤل في استجابتها للوباء.





وقال في إفادة صحفية اليوم الاثنين: 'أعلم أن الكثيرين منكم حزينون وأن هذه لحظة صعبة على العالم..لكنني أريد أن أكون واضحا، هناك براعم أمل خضراء وبغض النظر عن الوضع في بلد أو مدينة أو بلدة، فالآوان لم يفت لتغيير تفشي الفيروس".





وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى نيوزيلندا، التي احتفلت يوم الأحد بمرور 100 يوم دون تسجيل أي إصابة محلية لفيروس كورونا، كنموذج للعالم.