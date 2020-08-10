احذر.. 7 حالات تؤدي لبطلان صوتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، فيما تجرى الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل.
وبالتزامن مع قرب بدء عملية الاقتراع، نستعرض الحالات التي يتم فيها بطلان الصوت الإنتخابي، التي حددتها الهيئة الوطتية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وتمثلت في الآتي:
- اختيار عدد مرشحين غير مساوي لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة
- التوقيع على بطاقة الاقتراع أو وضع أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت.
- عدم وضع علامة تدل على اختياره
- إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.
- وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت.
-إذا تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.
- إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.
وبالتزامن مع قرب بدء عملية الاقتراع، نستعرض الحالات التي يتم فيها بطلان الصوت الإنتخابي، التي حددتها الهيئة الوطتية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وتمثلت في الآتي:
- اختيار عدد مرشحين غير مساوي لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة
- التوقيع على بطاقة الاقتراع أو وضع أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت.
- عدم وضع علامة تدل على اختياره
- إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.
- وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت.
-إذا تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.
- إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن بطلان الصوت في النظام الفردي لا يبطله في القائمة.