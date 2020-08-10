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حوادث

22 طعنة.. تجديد حبس سيدة قتلت زوجها بالمنيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:11 م
تجديد حبس سيدة قتلت
تجديد حبس سيدة قتلت زوجها
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ايمن رياض
للمرة الثانية جدد قاضي المعارضات بالمحكمة الابتدائية بمركز  سمالوط شمال المنيا حبس المتهمة بقتل زوجها 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 

ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز سمالوط.


انتقل العميد جمال الدغيدي رءيس مباحث المديرية والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاوني المركز لفحص البلاغ 

 تبين قيام سيدة تدعي ن.ف 30 سنة بقتل زوجها ع.م 40 سنة موظف ببنك التنمية الزراعي  وتسديد أكثرمن  22 طعنة نافذة لة بأماكن متفرقة من جسده، مستخدمة سلاح أبيض  (مطواه ) وذلك بسبب خلافات بينهما ونشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر وسوء معاملته لها.

وتمكنت  أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيق.
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