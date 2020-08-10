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رياضة

المقاولون العرب: هدفنا المشاركة فى أفريقيا الموسم المقبل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:02 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
قال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن المتابعة كانت مستمرة مع الفريق أثناء إجراء تدريباتهم لثلاثة أشهر خلال توقف النشاط، لمدة ساعتين يوميًا مع الجهاز الفني برئاسة عماد النحاد المدير الفني ومدرب الأحمال .

وأضاف أن الفريق يستعد لاستئناف النشاط أمام سموحة الخميس المقبل، وأجرى خلال الفترة الماضية ٥ مباريات ودية استعدادًا للدوري، ويرى أن الوديات أفضل شيء للفريق وتعطي إحساس أجواء المباريات الرسمية وتساعد المدير الفني للوقوف على مستوى اللاعبين.

وأشار إلى أن فريق المقاولون أدى بشكل جيد خلال الموسم لذلك الفريق يجتهد ويسعى للمشاركة في البطولة الأفريقية من خلال الحفاظ على مركزه بجدول الدوري.
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