أيمن المزين بعد الخسارة من بيراميدز: واجهنا فريقا قويا كرر سيناريو مباراة الأهلي





و أوضح أن الأداء من الطبيعي أن يظهر بشكل متواضع والظهور بمستوى ضعيف بعد ٣ أشهر توقف ثم إعداد لمدة شهر واحد فقط ومع توالي اللقاءات سيتحسن المستوى كثيرا.





و قال:" لا أجد تفسيرا لما يحدث من الانهيار في اللقاءات بعد الظهور بمستوى جيد في أغلب الفترات وطالبت اللاعبين عدم الرهبة من بيراميدز القوي واللعب بدون خوف أمامه ومحاولة خطف المباراة".





وأضاف:" إسلام فؤاد هو اللاعب رقم ١ في ركلات الجزاء بعد عبد الرحمن الدح المصاب ورغم ذلك أضاع في اللقاء رغم تميزه في التدريبات، كنت أتمنى نتيجة إيجابية ولكن الأداء اختلف ولدينا مواجهة صعبة امام الحدود ومطالبون بالفوز لأت الحدود في مركز قريب من طنطا ولابد من تحقيق نتيحة طبية والخسارة من بيراميدز طبيعية.







وتابع : تأجيل لقاء الحدود والمصري خارج عن الإرادة والأمور طبيعية، وطالبت لاعبي فريق بعدم ترك مساحة لعبد الله السعيد ولكن خبراته أكبر من أي لاعب وإمكانياته رائعة وتمكن من الهروب من الرقابة وسجل ٣ أهداف

قال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا إن فريقه واجه فريقا قويا يستعد مبكرا وكانت هناك نقطة تحول تمثلت في ضياع ركلة الجزاء بشكل غريب، موضحا أن فريقه ظهر تائها في أول الدقائق ولكن الأمور تغيرت والسيناريو كان مكررا مثل لقاء الأهلي.