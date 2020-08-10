نائب محافظ دمياط يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

أجري الدكتور إسلام ابراهيم، نائب محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من مقار لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020، بمدن كفرالبطيخ وكفر سعد وفارسكور والزرقا، لمتابعة تجهيزات اللجان الانتخابية بالمحافظة قبل انطلاق صافرة الانتخابات.





بدأ نائب المحافظ الجولة، بتفقد مدارس مدينة كفر البطيخ، والتي تشمل 19 لجنة فرعية، وذلك للتأكد من استعدادها للعملية الانتخابية، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس، تبعها زيارة مراكز كفر سعد والسرو والزرقا حيث تم المرور على عدد من المدارس لمتابعة تجهيزات اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الناخبين.





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وتفقد الدكتور إسلام إبراهيم، مدارس «الإعدادية بنات، شجر الدر، الثانوية بنات» بفارسكور بالإضافة إلي مبيت القوات المسلحة مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق لافتًا إلي ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين أمام اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء وحيد المتولي رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، وبكر عيد، مدير إدارة فارسكور التعليمية.





وقال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تتابع العملية الإنتخابية وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المظلات والمقاعد بالمدارس ووضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام الجميع بإرتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.





أوضح أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.





ودعا نائب محافظ دمياط المواطنين إلى المشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على إيجاد وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.