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أصل الحكاية

صوت إفريقيا في صندوق النقد والبنك الدوليين.. متى ظهر وأهدافه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:26 م
صندوق النقد والبنك
صندوق النقد والبنك الدوليين
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محمد يحيى
مثلت مصر الدول الافريقية في الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك وصندوق النقد الدوليين والتي استضافتها الكاميرون هذا العام تحت شعار " "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف".

وعرضت مصر خلال ذلك الاجتماع عددا من المقترحات المهمة من بينها ضرورة وضع ضوابط رقابية لانتقال الأموال من البلدان الافريقية إذ أن تلك الأموال تتم بطرق غير مشروعة مما تساعد في استمرار عمليات غياب التنمية للقارة السمراء.

وينشر "صدي البلد" تفاصيل عن تلك الاجتماعات السنوية وكيف بدأت..

تأسست مجموعة المحافظين الأفارقة لدي صندوق النقد والبنك الدوليين في ستينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1963 وعرفت وقتها بالمجموعة الافريقية إلي أن وصل عدد أعضاءها من الدول الافريقية حاليا أكثر من 54 دولة.

كان الهدف من المجموعة الافريقية في ذلك الوقت هو توصيل صوت إفريقيا عبر أعضاء البلدان الافريقية لدي الدول الموقعة علي اتفاقية بروتون وودز المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة  بما في ذلك صندوق النقد الدولي IMF و البنك الدولي WBG، لدعم القضايا المحورية خصوصا الاقتصادية منها في القارة السمراء.

تعتبر الجهات الممثلة في تلك المجموعة وزراء المالية و محافظي البنك المركزي لدي البلدان الافريقية ، إذ يتم نقل المناقشات المحورية و الأراء التي يبديها أعضاء المجموعة في مذكرات خلال الاجتماعات السنوية ليتم بعد ذلك صياغة القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية.
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