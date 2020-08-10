محافظ مطروح يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية مدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تجرى غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.









وقام المحافظ بتفقد عدد من اللجان بمدينة العلمين خاصة اللجنة الرئيسية بالمركز التكنولوجى بمجلس المدينة بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين .

















كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير شارع العلمين الرئيسي حيث يتم تركيب خط مياه الـ٧٠٠ مم الجديد وكذلك تطوير ميدان مدخل المدينة واقامة نافورة للارتقاء بالشكل الحضارى اللائق بمدينة العلمين .







