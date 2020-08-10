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محافظات

محافظ مطروح يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:57 م
محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع الاستعداد للانتخابات
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية مدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تجرى غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.


وقام المحافظ بتفقد عدد من اللجان بمدينة العلمين خاصة اللجنة الرئيسية بالمركز التكنولوجى  بمجلس المدينة بحضور  رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين  .




كما تفقد محافظ مطروح  أعمال تطوير شارع العلمين الرئيسي حيث يتم  تركيب خط مياه الـ٧٠٠  مم الجديد وكذلك تطوير ميدان مدخل المدينة واقامة نافورة للارتقاء بالشكل الحضارى اللائق  بمدينة العلمين .


واستمع محافظ مطروح لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين ، مؤكدا على  جهود المحافظة في الاسراع في تقنين الاراضى وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، وكذلك  تيسير إجراءات تقديم المواطنين للتصالح على عدد من مخالفات البناء وفقا للضوابط والشروط التى وضعتها الدولة مع التيسير على المواطنين وحثهم على الاسراع في تقديم طلباتهم لتقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار  النفسي والاجتماعى والاقتصادى لهم.
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