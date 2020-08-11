أهالى السمران في العريش يطالبون بتوصيل الصرف الصحى

استغاث المواطن مصطفى الشريف ، من سكان السمران بالعريش محافظة شمال سيناء ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية .
ويقول فى رسالته : نعاني من عدم وصول شبكات الصرف الصحي ، وانتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع وكذلك انتشار الباعوض ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالى.
للتواصل مع القاري:
01211434818
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.