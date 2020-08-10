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محافظ الفيوم يزف بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار مخالفات البناء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:03 م
محافظ الفيوم الانصاري
محافظ الفيوم الانصاري
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن قانون مخالفات البناء يعالج مشكلة مهمة في مصر، مضيفا أن البناء بدون ترخيص ازداد خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك شكاوي من الأسعار جاءت لنا من قبل المتصالحين، متابعا أنه بعد المراجعات على الشكاوي سيتم تخفيض الأسعار بشكل كبير. 

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه قيمة المتر في المخالفة تتراوح بين ٥٠ جنيها و٢ ألف جنيه، مستدركا أن هذه النسبة محددة على أساس تمييز المكان الذي وقعت فيه المخالفة. 

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